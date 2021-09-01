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Haberler Ekonomi Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

Son dönemde ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. Özellikle koronavirüs sürecinde araba üretiminde yaşanan aksama sonrası artan talepler araç fiyatların hızla ivme kazanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi araba piyasasını canlandırmıştı. Ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stoklar bulunamıyor ve talepler karşılanamadığı için tüketici ya beklemek durumunda kalıyor ya da ikinci ele yöneliyor. Online ilan sitelerinde araba bakanlar ise fiyatların düşeceği günü merakla bekliyor. Bu bağlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe dostu ikinci el otomobillere yer verdik. Sahibinden 90 bin TL ve 100 bin TL altı satın alabileceğiniz araçların listesi haberimizde yer alıyor. İşte 100 bin TL altı alınabilecek araçların listesi...

01.09.2021 12:27 - Son Güncelleme: 01.09.2021 12:27
Mercek altına alınıyor! Eylül’de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi! Ağustos ayında alınan ÖTV indirimi kararının ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe dostu ikinci el otomobillere yer verdik. Sahibinden 90 bin TL ve 100 bin TL altı satın alabileceğiniz araçların listesi haberimizde yer alıyor.

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Mercek altına alınıyor! Eylül’de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

ÖTV indirimlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan sürpriz indirim sonrası bazı sıfır modellerde indirim oranı 60 bin TL'ye kadar çıktı.

Mercek altına alınıyor! Eylül’de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verilen aralar sıfır araçta tedarik problemine yol açtı. Bayiye gidip başvuru yapan teslimat için en erken ekim ayına gün aldı.

Mercek altına alınıyor! Eylül’de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.

Mercek altına alınıyor! Eylül’de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!

En çok satan ikinci el otomobiller incelendiğinde fiyat olarak en düşüğü 90 bin TL, en yükseği 100 bin TL değerinde.

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