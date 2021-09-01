Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi! Ağustos ayında alınan ÖTV indirimi kararının ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe dostu ikinci el otomobillere yer verdik. Sahibinden 90 bin TL ve 100 bin TL altı satın alabileceğiniz araçların listesi haberimizde yer alıyor.