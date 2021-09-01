Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi!
Son dönemde ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. Özellikle koronavirüs sürecinde araba üretiminde yaşanan aksama sonrası artan talepler araç fiyatların hızla ivme kazanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi araba piyasasını canlandırmıştı. Ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stoklar bulunamıyor ve talepler karşılanamadığı için tüketici ya beklemek durumunda kalıyor ya da ikinci ele yöneliyor. Online ilan sitelerinde araba bakanlar ise fiyatların düşeceği günü merakla bekliyor. Bu bağlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe dostu ikinci el otomobillere yer verdik. Sahibinden 90 bin TL ve 100 bin TL altı satın alabileceğiniz araçların listesi haberimizde yer alıyor. İşte 100 bin TL altı alınabilecek araçların listesi...
Mercek altına alınıyor! Eylül'de düşüş sinyali geldi! 100 bin TL altı ikinci el Honda, Toyota, Fiat, Opel, Ford model araçların listesi! Ağustos ayında alınan ÖTV indirimi kararının ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde düşük fiyatlı bütçe dostu ikinci el otomobillere yer verdik. Sahibinden 90 bin TL ve 100 bin TL altı satın alabileceğiniz araçların listesi haberimizde yer alıyor.
Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.