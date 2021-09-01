KPSS şartsız ve KPSS'li kamuya Eylül ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları
Memur, personel ve işçi alımı başvuruları ve ilanlar için güzel haberler gelmeye başladı. Bu anlamda yaz aylarının bitmesinin ardından son bahara girdik. Ülkemizde hala aktif bir şekilde devam etmekte olan Koronavirüs nedeni ile de birtakım alanlarda kısıtlamalar yapılmıştı. Buda kamuya istihdamın düşmesine sebep olmuştu ve çok çok memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanı yayımlanmadı. Fakat okulların açılması kararı ile ve artık Eylül ayının gelmesi ile eş güdümlü kamuya memur alımının sürat kazanması beklenmektedir. İşte KPSS şartsız ve KPSS'li kamuya Eylül ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları...
Eylül ayının gelmesi ile eş güdümlü kamuya değişik alanlarda alımlar başladı. Son baharın başlaması ile ve okulların açılacak olması ile yeni alımlar yapılacak. Eylül ayı süresince alım yapılacak kadrolar için İŞKUR ile toplum yararı programları personel alımı ilanları bekleniyor. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan okullarda görevlendirilmek üzere İşçi alımları yapılacak.
KAMUYA PERSONEL ALIMLARI ÇOK YOĞUN OLACAK
Ağustos ayında da bir çok Kamu ilanı yayımlanmış olsa da Eylül ayında okullarında başlaması ve Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak işçi ve personel alımları olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü olsun, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıklarında alım yapması bekleniyor. Öte yandan Türkiye İş Kurumu aracılığı ile ilanlar yayımlanmaya devam ediyor ve Kamuya Memur Personel Alımı ilanları yayımlanıyor. Bu kapsamda Eylül ayında Kamuya en az 30 bin bireyin atanacağı söz konusu.
EYLÜL AYI BAŞVURUSU DEVAM EDEN KURUMLAR ve KADROLAR HANGİLERİ:
Ağustos ayında başlamış ve müracaat devam eden ya da Eylül ayında müracaatı alıncak olan kurumlar belli oldu. Bu kapsamda alımlar,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Çok Sayıda Belediye ve Üniversite,
Eylül ayı süresince alım yapılacak kadrolar için İŞKUR ile toplum yararı programları personel alımı ilanları bekleniyor. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan okullarda görevlendirilmek üzere İşçi alımları yapılacak.
TYP personel alımları ise,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda etraf düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım tamir ve temizlik işleri yapılması
gibi alanlarda işçi alımı yapılacak.
Diğer kamu kurumlarına ise alımlar, Uzman yardımcısı, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Düz Memur, Sekreter, Hemşire, Bilişim Personeli, Antrenör ve Spor Eksperi gibi kadrolarda memur personel ve işçi alımları yapılacak.