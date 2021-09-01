KPSS şartsız ve KPSS’li kamuya Eylül ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları

KAMUYA PERSONEL ALIMLARI ÇOK YOĞUN OLACAK

Ağustos ayında da bir çok Kamu ilanı yayımlanmış olsa da Eylül ayında okullarında başlaması ve Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak işçi ve personel alımları olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü olsun, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıklarında alım yapması bekleniyor. Öte yandan Türkiye İş Kurumu aracılığı ile ilanlar yayımlanmaya devam ediyor ve Kamuya Memur Personel Alımı ilanları yayımlanıyor. Bu kapsamda Eylül ayında Kamuya en az 30 bin bireyin atanacağı söz konusu.