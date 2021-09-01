1 kilosundan 50 bin TL kazanıyor! Mühendisliği bırakıp memleketine yerleşti! Bu iş sayesinde yıllık kazancı dudak uçuklatıyor!
Safran üretimi için memleketine yerleşti! Yapay zeka ile safran soğanı ekti, şimdi paraya para demiyor! Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mucize bitki olarak adlandırılan safran üretimi için köyüne yerleşen 33 yaşındaki bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz, yapay zeka kamera ve hava istasyon sistemleriyle tarlaya safran soğanı ekti. 3 dönüm arazide ekim yapan Saymaz, "Bu 3 dönüm yerden önümüzdeki yıl 15 dönüme kadar safran soğanı elde edebileceğiz. Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında" ifadelerini kullandı. Bu sistem sayesinde teknolojiyi merkeze alarak tarım yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
1 kilosundan 50 bin TL kazanıyor! Mühendisliği bırakıp memleketine yerleşti! Bu iş sayesinde yıllık kazancı dudak uçuklatıyor! 33 yaşındaki bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz, yapay zeka kamera ve hava istasyon sistemleriyle tarlaya safran soğanı ekti. 3 dönüm arazide ekim yapan Saymaz, "Bu 3 dönüm yerden önümüzdeki yıl 15 dönüme kadar safran soğanı elde edebileceğiz. Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında" ifadelerini kullandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safran üretimi için memleketine yerleşen bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz (33), 3 dönüm arazide safran soğanı ekti.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan, şu an e-ticaret şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Cihan Saymaz, memleketi Safranbolu'ya yerleşip, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran üretimine başladı.