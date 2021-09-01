1 kilosundan 50 bin TL kazanıyor! Mühendisliği bırakıp memleketine yerleşti! Bu iş sayesinde yıllık kazancı dudak uçuklatıyor! 33 yaşındaki bilgisayar mühendisi Cihan Saymaz, yapay zeka kamera ve hava istasyon sistemleriyle tarlaya safran soğanı ekti. 3 dönüm arazide ekim yapan Saymaz, "Bu 3 dönüm yerden önümüzdeki yıl 15 dönüme kadar safran soğanı elde edebileceğiz. Bu yıl yaklaşık 2-3 kilogram arasında safran üretimi bekliyoruz. Bugünkü değeri şu an için kilosu 50 bin TL civarında" ifadelerini kullandı.