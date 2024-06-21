MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?

1 Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son dönemece girildi. Önümüzdeki ay maaşları artacak milyonlar zam oranlarını merakla bekliyor. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

2 İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Şimdi Temmuz zammına eklenecek farkı görmek için Haziran enflasyonu bekleniyor.