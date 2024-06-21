SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını hesaplamak için son gelen enflasyon tahminlerini takip ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamları beklenirken zamlı emekli maaşı için son tahmin Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Anketi'nden geldi. Söz konusu ankete göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Peki buna göre emeklilerin maaşı ne kadar artacak? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...
Tüm emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Zam oranının belli olması için artık sayılı gün kaldı. Merakla beklenen oran 3 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 çıktı. Geriye tek veri kaldı. O da Haziran enflasyonu…
Bu veri için de yeni ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nden geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteni yayımlandı. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu.