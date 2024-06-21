SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını hesaplamak için son gelen enflasyon tahminlerini takip ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamları beklenirken zamlı emekli maaşı için son tahmin Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Anketi'nden geldi. Söz konusu ankete göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Peki buna göre emeklilerin maaşı ne kadar artacak? İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...