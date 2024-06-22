MEMURA EN AZ 39 BİN 544 TL | Temmuz zammında yeni ipuçları geldi! Memur emeklisinde %21'i, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde %26'yı aşacak

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının belli olması için geriye tek veri kaldı.