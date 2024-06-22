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MEMURA EN AZ 39 BİN 544 TL | Temmuz zammında yeni ipuçları geldi! Memur emeklisinde %21'i, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde %26'yı aşacak

Milyonların Temmuz artışı için yeni ipucu geldi. Zam oranının memurlarda ve emeklilerinde % 21'i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde % 26'yı aşacağı tahmin edildi.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:03
MEMURA EN AZ 39 BİN 544 TL | Temmuz zammında yeni ipuçları geldi! Memur emeklisinde %21’i, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde %26’yı aşacak 1

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla bekliyor.

MEMURA EN AZ 39 BİN 544 TL | Temmuz zammında yeni ipuçları geldi! Memur emeklisinde %21’i, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde %26’yı aşacak 2

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının belli olması için geriye tek veri kaldı.

MEMURA EN AZ 39 BİN 544 TL | Temmuz zammında yeni ipuçları geldi! Memur emeklisinde %21’i, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde %26’yı aşacak 3

Bu veri de 3 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteni yayımlandı.

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