Memurlara ve emeklilere %25 zam müjdesi! %15.40’lık SSK-BAĞ-KUR emeklisi zammına 9.60, 16.48’lik memur artışına 8.52 puan ekledi

ERDOĞAN: ENFLASYON GÜNDEMDEN ÇIKACAK

Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun" dedi. Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettikleri büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başlandığını belirten Erdoğan, "Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu, orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Üretici fiyatları enflasyonunun Aralık'ta eksi olarak gerçekleşmesi, bu alanda da hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır" diye konuştu.