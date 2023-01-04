Memurlara ve emeklilere %25 zam müjdesi! %15.40’lık SSK-BAĞ-KUR emeklisi zammına 9.60, 16.48’lik memur artışına 8.52 puan ekledi
Başkan Tayyip Erdoğan, tüm memurlara ve emeklilere refah payı müjdesi verdi. Yüzde 15.40'lık SSK-Bağ-Kur emeklisi zammına 9.60, yüzde 16.48'lik memur ve memur emeklisi artışına 8.52 puan ekledi.
Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı belli oldu. Enflasyona bağlı belirlenen zamma refah payı eklendi. Zam oranı yüzde 25'e yükseldi. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.
ORAN BÜYÜDÜ
Türkiye İstatistik Kurumu, dün, 2022 yılı enflasyonunu yüzde 64.27 olarak açıkladı. 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı buna göre yüzde 15.40 olarak gerçekleşti.
Yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16.48 çıktı. Ancak artış bununla sınırlı kalmadı. Başkan Tayyip Erdoğan beklenen refah payı müjdesini verdi.
ERDOĞAN: ENFLASYON GÜNDEMDEN ÇIKACAK
Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun" dedi. Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettikleri büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başlandığını belirten Erdoğan, "Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu, orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Üretici fiyatları enflasyonunun Aralık'ta eksi olarak gerçekleşmesi, bu alanda da hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır" diye konuştu.
SÖZLEŞMELİ KAZANDI
Yaklaşık 500 bin sözleşmelinin kadro beklentisine cevap verdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözleşmelilerin kazandığı hakları şöyle sıraladı:
● Artık bu personelimiz sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak.
● Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.
● Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek.