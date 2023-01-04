ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?

Yüzde 25 zamla yeni zamlı sosyal yardım ödemeleri ortaya çıktı. TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 tarihinde Aralık ayının enflasyon oranı açıklandı. Hemen akabinde memur ve emekli zamları ortaya çıktı. Sosyal yardımlar da Ocak ayında güncellendi. Özellikle çocuklar için yapılan sosyal yardımların yeni tutarları dikkat çekti. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...