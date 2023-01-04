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Haberler Ekonomi 4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

TOKİ Ankara kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kurada Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Ankara 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Ankara Etismesgut 3 bin 800 konut kura İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
04.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 04.01.2023 09:06
4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Ankara Etimesgut ilçesi var. 4 Ocak Çarşamba günü Ankara ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte Ankara Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE HATAY İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başladı.

4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

TOKİ ANKARA ETİMESGUT CANLI KURA İZLE!

4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

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