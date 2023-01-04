4 Ocak TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri...
TOKİ Ankara kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kurada Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Ankara 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Ankara Etismesgut 3 bin 800 konut kura İSİM LİSTESİ!
04.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 04.01.2023 09:06
TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Ankara Etimesgut ilçesi var. 4 Ocak Çarşamba günü Ankara ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte Ankara Etismesgut 3 bin 800 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!