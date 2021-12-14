Ek zam bekleyen memurlara refah payı müjdesi! Maaşlar yükseldikçe yükseliyor: Seyyanen zamma ilave refah artışı da yapılacak

Ocak ayına artık çok az bir süre kaldı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan memur zammı hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Memur ve memur emekli aylıklarına ek zam ile birlikte refah payı da talep edildi. Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçtiğimiz yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapılmıştı. 2022 yılı yaklaşırken de yeni talepler gündeme geldi. Buna göre alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam + yüzde 3 refah payı istenildi. Ocak ayı zammına yönelik çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın ''Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacak'' dedi. İşte ek zamma ilave refah payı hakkında detaylar...