Asgari ücretle beraber hepsi artıyor! Kıdem tazminatı, AGİ, işsizlik maaşı, sosyal destekler... İşte tüm detaylar

2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Dördüncü ve son toplantı bu hafta yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak. Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek.