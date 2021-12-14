Asgari ücretle beraber hepsi artıyor! Kıdem tazminatı, AGİ, işsizlik maaşı, sosyal destekler... İşte tüm detaylar
Asgari ücret için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan yapılacak zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücrete gelecek zam sadece asgari ücretle çalışan işçileri değil herkesi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber yeni yılda kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı gibi kalemlerde de artış yaşanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammıyla beraber artış yaşanacak gelirleri kaleme aldı. İşte detaylar...
2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Dördüncü ve son toplantı bu hafta yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak. Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek.
Bir gösterge rakamı olan asgari ücretin artması işyerlerinde çalışan diğer personelin de zamlarını etkileyecek ve ücretler artacak. Bunun dışında 20 milyona yakın çalışanın vergi iadesi, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı kriterleri de değişecek. İşte asgari ücretin etkilerinden bazıları şöyle:
VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye7de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.
TAZMİNATA YENİ HESAP: Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve i0hbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar aratacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.