1-2 saatte peşin olarak yatırılacak! 17 gün içinde başvuru yapana 2.500 TL müjdesi! Akbank ve Garanti'den emeklilere yeni fırsat duyurusu!

Bankalar dönem dönem müşteri sayısında artış yaşanması için SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyalar sağlıyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.