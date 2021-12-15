1-2 saatte peşin olarak yatırılacak! 17 gün içinde başvuru yapana 2.500 TL müjdesi! Akbank ve Garanti'den emeklilere yeni fırsat duyurusu!
17 gün içinde başvuru yapana 2.500 TL müjdesi! Akbank ve Garanti'den emeklilere yeni fırsat duyurusu! 1-2 saatte peşin olarak yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.
Bankalar dönem dönem müşteri sayısında artış yaşanması için SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyalar sağlıyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
HALKBANK
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.