Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan 3600 ek gösterge çalışmasını, memurlar ve emekliler heyecanla bekliyor. Gösterge artışı hem emekli maaşlarını hem de ikramiyeleri yükseltecek. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte memurlar ve emekliler heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusuna ilişkin tüm detaylar...
09.10.2021 06:54
- Son Güncelleme: 09.10.2021 06:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı.