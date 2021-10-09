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Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan 3600 ek gösterge çalışmasını, memurlar ve emekliler heyecanla bekliyor. Gösterge artışı hem emekli maaşlarını hem de ikramiyeleri yükseltecek. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte memurlar ve emekliler heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusuna ilişkin tüm detaylar...

09.10.2021 06:54 - Son Güncelleme: 09.10.2021 06:54
Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı.

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Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi, ek gösterge artışının kapsamı olacak.

Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu.

Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.

Memurlar ve emekliler merakla bekliyor! 3600 ek gösterge zammı: Hem emekli maaşları hem de ikramiyeler yükselecek

NASIL ETKİLEYECEK?
Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak.

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