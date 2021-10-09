MEB konutları satışa çıktı: 3+1 daireler ölü fiyatına alıcı bulacak! 75 bin TL - 192 bin TL’ye ev sahibi olun!

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait lojmanlar satışa çıkarıldı. 39 adet kamu konutu ihale yöntemiyle ve uygun fiyatlarla alıcı bulacak. 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla 3+1 daireler en fazla 400 bin TL'ye satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler ve uygun fırsatları kaçırmak istemeyenler ilan detaylarını araştırmaya başladı. Haberimizde konuyla ilgili gerekli detaylara yer verdik. 39 konutun satılacağının bildirildiği listede hem boş hem de dolu konutlar bulunuyor. İşte MEB kamu konutları ve lojmanlar hakkında detaylı bilgiler!