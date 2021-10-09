Patlama yaşandı! Altın fiyatları çıldırdı! Rekor üstüne rekor geldi! O tarihte ortalık daha da karışacak! 22 ayar bileziğin gramı ve bugün çeyrek kaç TL?
Son dakika altın fiyatları: 22 ayar bileziğin gramı ve bugün çeyrek ne kadar? Altın fiyatları gram altın merak ediliyor. Altının ons fiyatı, altıncı gününde yatay seyir diyebileceğimiz dar bantta hareket ederken; Altın yatırımcısının gözü ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. 500 liranın üstüne çıkarak haftanın son gününe başlayan altın, beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin sonrasında resmen fırladı. Gram altın 509 lirayı buldu. Dünya Altın Konseyi (WGC), altının bu dönemlerde yükselen belirsizlikler, zayıflayan hisse piyasaları, düşük faiz oranları ve zayıf ABD dolarından destek bularak iyi getiriler sağladığını hatırlattı.
Rekor üstüne rekor geldi! O tarihte ortalık daha da karışacak! ABD tarım dışı istihdam verisi evveli sabah saatlerinde yükselişe geride bıraktığımız altın fiyatları, ABD'den gelen kötü haberin sonrasında tırmanışa geçti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar... Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 14:00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üstünde 505,3 liradan prosedür görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan satılıyordu.
503 liradan 509 liraya fırladı
ONS altın 1755 dolardan 1775 dolara sıçrarken, Gram altın 503 liradan 509 liraya fırladı. Çeyrek altın 830 liradan satılmaya başlanırken, Cumhuriyet altını 3 bin 311 liraya yükseldi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 9 EKİM 2021
Altın fiyatları bir önceki güne göre yükselişle başladı. Saat 16.54 itibariyle gram altın 508,32 TL, çeyrek altın 835,00 TL, tam altın 3 bin 329,00 TL, yarım altın ise 1.673,00 TL'den satılıyor.