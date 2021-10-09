Patlama yaşandı! Altın fiyatları çıldırdı! Rekor üstüne rekor geldi! O tarihte ortalık daha da karışacak! 22 ayar bileziğin gramı ve bugün çeyrek kaç TL?

Rekor üstüne rekor geldi! O tarihte ortalık daha da karışacak! ABD tarım dışı istihdam verisi evveli sabah saatlerinde yükselişe geride bıraktığımız altın fiyatları, ABD'den gelen kötü haberin sonrasında tırmanışa geçti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar... Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 14:00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üstünde 505,3 liradan prosedür görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan satılıyordu.