Başkan Erdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine dev müjde! Zam oranı yüzde 30 oldu en düşük maaş yükseldi! Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dün yüzde 25 olarak açıklanan zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 30 oldu. En düşük emekli maaşı da 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Peki yüzde 30 zam oranına göre kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları nasıl hesaplanacak? Takvim.com.tr emeklilerin zamlı maaş tablosunu sizler için hesapladı.
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.