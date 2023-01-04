Başkan Erdoğan’dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine dev müjde! Zam oranı yüzde 30 oldu en düşük maaş yükseldi! Kim ne kadar alacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.