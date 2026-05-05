Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı alacak. 2026'ya yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri, fark için enflasyon verilerini takip ederken; ipuçları da geliyor.
İLK FARK ÇIKTI
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Hafta başında açıklanan ilk 4 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.
2 VERİ DAHA VAR Geriye 2 veri kalırken, bu verilere ilişkin tahminler de bulunuyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu da yüzde 1.52 olarak tahmin edildi. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.5 olarak gerçekleşecek.
YÜZDE 6.76 FARK Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.76 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da temmuzdaki zam oranı yüzde 14.23'e ulaşacak. Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4 Mevcut: 94.384 % 14.23 zamlı: 107.814,84
Memur (üniv. mez) 9/1 Mevcut: 64.397 % 14.23 zamlı: 73.560,69
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut: 81.219 % 14.23 zamlı: 92.776,46
Öğretmen 1/4 Mevcut: 73.368 % 14.23 zamlı: 83.808,27
Başkomiser 3/1 Mevcut: 89.214 % 14.23 zamlı: 101.909,15
Polis memuru 8/1 Mevcut: 81.617 % 14.23 zamlı: 93.231,10
Uzman doktor 1/4 Mevcut: 150.426 % 14.23 zamlı: 171.831,62
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 Mevcut: 74.770 % 14.23 zamlı: 85.409,77
Mühendis 1/4 Mevcut: 96.211 % 14.23 zamlı: 109.901,83
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut: 66.870 % 14.23 zamlı: 76.385,60
Profesör 1/4 Mevcut: 135.089 % 14.23 zamlı: 154.312,16
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut: 90.568 % 14.23 zamlı: 103.455,83
Vaiz 1/4 Mevcut: 76.653 % 14.23 zamlı: 87.560,72
Avukat Mevcut: 90.000 % 14.23 zamlı: 102.807,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar 1/1 Mevcut: 98.784 % 14.23 zamlı: 112.840,96
Genel müdür 1/1 Mevcut: 87.541 % 14.23 zamlı: 99.998,08
Şube müdürü (lisans) 1/4 Mevcut: 34.955 % 14.23 zamlı: 39.929,10
Memur (lisans) 1/4 Mevcut: 27.584 % 14.23 zamlı: 31.509,20
Öğretmen 1/4 Mevcut: 41.321 % 14.23 zamlı: 47.200,98
Kaymakam 1. sınıf 1/4 Mevcut: 58.010 % 14.23 zamlı: 66.264,82
Başkomiser 1/4 Mevcut: 42.175 % 14.23 zamlı: 48.176,50
Polis memuru 1/4 Mevcut: 41.484 % 14.23 zamlı: 47.387,17
Hemşire (Lisans) 1/4 Mevcut: 41.321 % 14.23 zamlı: 47.200,98
Mühendis 1/4 Mevcut: 42.013 % 14.23 zamlı: 47.991,45
Teknisyen (Lise) 1/4 Mevcut: 29.946 % 14.23 zamlı: 34.207,32
Pratisyen hekim 1/4 Mevcut: 60.510 % 14.23 zamlı: 69.120,57
Profesör 1/4 Mevcut: 70.904 % 14.23 zamlı: 80.993,64
İmam-hatip Mevcut: 41.321 % 14.23 zamlı: 47.200,98
Avukat 1/4 Mevcut: 41.321 % 14.23 zamlı: 47.200,98
