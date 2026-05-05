Togg'dan 1 milyon TL 0 faizli kredi! Mayıs ayı taksit ve fiyat listesi netleşti

Togg, mayıs ayına özel dev finansman kampanyasını başlattı. Bireysel ve filo müşterileri için 1 milyon TL'ye varan 0 faizli kredi imkanı sunulurken yeni araç alanlara 6 ay ücretsiz şarj desteği veriliyor. İşte model model T10X ve T10F taksit tablosu ve güncel fiyat listesi.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Mayıs ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Hem bireysel hem de filo müşterilerini kapsayan kampanyada, 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. Kampanya kapsamında satın alınan araçların teslimatının Haziran ayında yapılacağı açıklandı.

Kampanyaya ek olarak, Mayıs ayında araç alan kullanıcılar için 6 aylık ücretsiz şarj desteği de sunuluyor. Böylece Togg, sadece finansman değil, kullanım maliyetleri açısından da avantaj sağlamayı hedefliyor.

SIFIR FAİZLİ SEÇENEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Bireysel kullanıcılar için hazırlanan kampanyada özellikle kısa vadeli, faizsiz kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Togg T10F modellerinde 12 ay vadeli 1 milyon lira kredi için faiz uygulanmazken, aylık ödeme tutarı 83 bin 300 lira seviyesinde.

Faizli alternatiflerde ise daha uzun vadeler sunuluyor. 48 aya kadar çıkan vadelerde kredi tutarı artarken, aylık taksitler modele göre değişiklik gösteriyor. Bu seçeneklerde faiz oranları yüzde 2,83 ile yüzde 2,85 bandında yer alıyor.

T10F MODELLERİNDE FİNANSMAN DETAYLARI

T10F serisinde farklı donanım seçeneklerine göre değişen kredi paketleri sunuluyor:

T10F V2 / 4More (Faizsiz)
1 milyon TL kredi

  • 12 ay vade
  • Aylık: 83.300 TL


T10F V2 (Faizli)
1,7 milyon TL kredi

  • 48 ay vade
  • %2,85 faiz
  • Aylık: 76.293 TL


T10F V1
1,3 milyon TL kredi

  • 48 ay vade
  • %2,83 faiz
  • Aylık: 58.081 TL


T10F 4More
1,5 milyon TL kredi

  • 36 ay vade
  • %2,83 faiz
  • Aylık: 75.840 TL
FİLO ALIMLARINA ÖZEL DESTEK

Şirketler için hazırlanan filo kampanyasında finansman oranı daha da genişletildi. Togg, filo alımlarında yüzde 100'e varan finansman desteği sunuyor.

Bu kapsamda:

  • 1 milyon TL'ye kadar 0 faizli kredi seçeneği korunuyor
  • Daha yüksek tutarlarda kredi kullananlar için 48 aya varan vadeler sunuluyor
  • Faiz oranları yüzde 3,14 ile yüzde 3,16 arasında değişiyor

Aylık ödeme tutarları ise kredi miktarına bağlı olarak 96 bin liradan başlayıp 134 bin liraya kadar çıkıyor.

T10X İÇİN DE BENZER KAMPANYA

Togg'un SUV modeli T10X de kampanyaya dahil edildi. Bu modelde de bireysel kullanıcılar için faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor.

Öne çıkan seçenekler:

T10X V2 (Faizsiz)
750 bin TL kredi

  • 12 ay vade
  • Aylık: 62.500 TL

T10X 4More (Faizsiz)
1 milyon TL kredi

  • 12 ay vade
  • Aylık: 83.300 TL

Uzun vadeli seçeneklerde ise kredi tutarı artarken, faiz oranları yüzde 2,83 – 2,85 seviyelerinde uygulanıyor.

Filo tarafında da T10F ile benzer şekilde yüksek tutarlı ve uzun vadeli finansman paketleri sunuluyor.

GÜNCEL TOGG FİYATLARI

Kampanya ile birlikte Togg modellerinin güncel satış fiyatları da netleşti:

T10X Serisi

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
  • V2 4More: 3.218.057 TL

T10F Serisi

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
  • V2 4More: 3.217.857 TL
KAMPANYADA DİKKAT ÇEKEN NOKTA

Togg'un Mayıs kampanyasında en belirgin unsur, yüksek kredi tutarına rağmen sıfır faiz seçeneğinin korunması oldu. Kısa vadede yüksek taksitli ancak faizsiz planlar ile uzun vadede daha düşük taksitli faizli seçeneklerin birlikte sunulması, farklı bütçelere hitap eden esnek bir yapı oluşturuyor.