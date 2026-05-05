Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Mayıs ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. Hem bireysel hem de filo müşterilerini kapsayan kampanyada, 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. Kampanya kapsamında satın alınan araçların teslimatının Haziran ayında yapılacağı açıklandı.
Kampanyaya ek olarak, Mayıs ayında araç alan kullanıcılar için 6 aylık ücretsiz şarj desteği de sunuluyor. Böylece Togg, sadece finansman değil, kullanım maliyetleri açısından da avantaj sağlamayı hedefliyor.
SIFIR FAİZLİ SEÇENEKLER ÖNE ÇIKIYOR
Bireysel kullanıcılar için hazırlanan kampanyada özellikle kısa vadeli, faizsiz kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Togg T10F modellerinde 12 ay vadeli 1 milyon lira kredi için faiz uygulanmazken, aylık ödeme tutarı 83 bin 300 lira seviyesinde.
Faizli alternatiflerde ise daha uzun vadeler sunuluyor. 48 aya kadar çıkan vadelerde kredi tutarı artarken, aylık taksitler modele göre değişiklik gösteriyor. Bu seçeneklerde faiz oranları yüzde 2,83 ile yüzde 2,85 bandında yer alıyor.
T10F MODELLERİNDE FİNANSMAN DETAYLARI
T10F serisinde farklı donanım seçeneklerine göre değişen kredi paketleri sunuluyor:
T10F V2 / 4More (Faizsiz) 1 milyon TL kredi
T10F V2 (Faizli) 1,7 milyon TL kredi
T10F V1 1,3 milyon TL kredi
T10F 4More 1,5 milyon TL kredi
FİLO ALIMLARINA ÖZEL DESTEK
Şirketler için hazırlanan filo kampanyasında finansman oranı daha da genişletildi. Togg, filo alımlarında yüzde 100'e varan finansman desteği sunuyor.
Bu kapsamda:
Aylık ödeme tutarları ise kredi miktarına bağlı olarak 96 bin liradan başlayıp 134 bin liraya kadar çıkıyor.
T10X İÇİN DE BENZER KAMPANYA
Togg'un SUV modeli T10X de kampanyaya dahil edildi. Bu modelde de bireysel kullanıcılar için faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor.
Öne çıkan seçenekler:
T10X V2 (Faizsiz) 750 bin TL kredi
T10X 4More (Faizsiz) 1 milyon TL kredi
Uzun vadeli seçeneklerde ise kredi tutarı artarken, faiz oranları yüzde 2,83 – 2,85 seviyelerinde uygulanıyor.
Filo tarafında da T10F ile benzer şekilde yüksek tutarlı ve uzun vadeli finansman paketleri sunuluyor.
GÜNCEL TOGG FİYATLARI
Kampanya ile birlikte Togg modellerinin güncel satış fiyatları da netleşti:
T10X Serisi
T10F Serisi
KAMPANYADA DİKKAT ÇEKEN NOKTA Togg'un Mayıs kampanyasında en belirgin unsur, yüksek kredi tutarına rağmen sıfır faiz seçeneğinin korunması oldu. Kısa vadede yüksek taksitli ancak faizsiz planlar ile uzun vadede daha düşük taksitli faizli seçeneklerin birlikte sunulması, farklı bütçelere hitap eden esnek bir yapı oluşturuyor.
Memur zammı için yeni tahmin yeni hesap!