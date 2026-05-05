Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Tarih yaklaştıkça yapılacak artış da şekilleniyor. Bu yıla kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 12.19 artırılarak başlayan, en az 20 bin lira maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıklarının ipuçları birbiri ardına geliyor.
YÜZDE 14.64'LÜK ORAN CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Temmuzda bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, ilk 4 yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye 2 veri kaldı.
İŞTE TAHMİNLER Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini, mayıs ayı için yüzde 1.82, haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.5 olarak gerçekleşecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.5 zam bekleniyor.
TABAN AYLIĞA YANSIRSA… Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten bu yana emeklilere her ay ek ödeme dahil en az 20 bin lira ödeme yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer 6 aylık enflasyon artışı yansıtılır ve bu oran da yüzde 18.5 olursa 23 bin 700 liraya çıkacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? MEVCUT: 20.000 % 18.5 ZAMLI: 23.700
MEVCUT: 21.000 % 18.5 ZAMLI: 24.885
MEVCUT: 22.000 % 18.5 ZAMLI: 26.070
MEVCUT: 23.000 % 18.5 ZAMLI: 27.255
MEVCUT: 24.000 % 18.5 ZAMLI: 28.440
MEVCUT: 25.000 % 18.5 ZAMLI: 29.625
MEVCUT: 26.000 % 18.5 ZAMLI: 30.810
MEVCUT: 27.000 % 18.5 ZAMLI: 31.995
MEVCUT: 28.000 % 18.5 ZAMLI: 33.180
MEVCUT: 29.000 % 18.5 ZAMLI: 34.365
MEVCUT: 30.000 % 18.5 ZAMLI: 35.550
MEVCUT: 31.000 % 18.5 ZAMLI: 36.735
MEVCUT: 32.000 % 18.5 ZAMLI: 37.920
MEVCUT: 33.000 % 18.5 ZAMLI: 39.105
MEVCUT: 34.000 % 18.5 ZAMLI: 40.290
MEVCUT: 35.000 % 18.5 ZAMLI: 41.475
MEVCUT: 36.000 % 18.5 ZAMLI: 42.660
MEVCUT: 37.000 % 18.5 ZAMLI: 43.845
MEVCUT: 38.000 % 18.5 ZAMLI: 45.030
MEVCUT: 39.000 % 18.5 ZAMLI: 46.215
MEVCUT: 40.000 % 18.5 ZAMLI: 47.400
MEVCUT: 41.000 % 18.5 ZAMLI: 48.585
MEVCUT: 42.000 % 18.5 ZAMLI: 49.770
MEVCUT: 43.000 % 18.5 ZAMLI: 50.955
MEVCUT: 44.000 % 18.5 ZAMLI: 52.140
MEVCUT: 45.000 % 18.5 ZAMLI: 53.325
MEVCUT: 46.000 % 18.5 ZAMLI: 54.510
MEVCUT: 47.000 % 18.5 ZAMLI: 55.695
MEVCUT: 48.000 % 18.5 ZAMLI: 56.880
MEVCUT: 49.000 % 18.5 ZAMLI: 58.065
MEVCUT: 50.000 % 18.5 ZAMLI: 59.250
MEVCUT: 51.000 % 18.5 ZAMLI: 60.435
MEVCUT: 52.000 % 18.5 ZAMLI: 61.620
MEVCUT: 53.000 % 18.5 ZAMLI: 62.805
MEVCUT: 54.000 % 18.5 ZAMLI: 63.990
MEVCUT: 55.000 % 18.5 ZAMLI: 65.175
MEVCUT: 56.000 % 18.5 ZAMLI: 66.360
MEVCUT: 57.000 % 18.5 ZAMLI: 67.545
MEVCUT: 58.000 % 18.5 ZAMLI: 68.730
MEVCUT: 59.000 % 18.5 ZAMLI: 69.915
MEVCUT: 60.000 % 18.5 ZAMLI: 71.100
MEVCUT: 62.000 % 18.5 ZAMLI: 73.470
MEVCUT: 63.000 % 18.5 ZAMLI: 74.655
MEVCUT: 64.000 % 18.5 ZAMLI: 75.840
MEVCUT: 65.000 % 18.5 ZAMLI: 77.025
MEVCUT: 66.000 % 18.5 ZAMLI: 78.210
MEVCUT: 67.000 % 18.5 ZAMLI: 79.395
MEVCUT: 68.000 % 18.5 ZAMLI: 80.580
MEVCUT: 69.000 % 18.5 ZAMLI: 81.765
MEVCUT: 70.000 % 18.5 ZAMLI: 82.950
MEVCUT: 71.000 % 18.5 ZAMLI: 84.135
MEVCUT: 72.000 % 18.5 ZAMLI: 85.320
MEVCUT: 73.000 % 18.5 ZAMLI: 86.505
MEVCUT: 74.000 % 18.5 ZAMLI: 87.690
MEVCUT: 75.000 % 18.5 ZAMLI: 88.875
MEVCUT: 76.000 % 18.5 ZAMLI: 90.060
MEVCUT: 77.000 % 18.5 ZAMLI: 91.245
MEVCUT: 78.000 % 18.5 ZAMLI: 92.430
MEVCUT: 79.000 % 18.5 ZAMLI: 93.615
MEVCUT: 80.000 % 18.5 ZAMLI: 94.800
MEVCUT: 81.000 % 18.5 ZAMLI: 95.985
MEVCUT: 82.000 % 18.5 ZAMLI: 97.170
MEVCUT: 83.000 % 18.5 ZAMLI: 98.355
MEVCUT: 84.000 % 18.5 ZAMLI: 99.540
MEVCUT: 85.000 % 18.5 ZAMLI: 100.725
MEVCUT: 86.000 % 18.5 ZAMLI: 101.910
MEVCUT: 87.000 % 18.5 ZAMLI: 103.095
MEVCUT: 88.000 % 18.5 ZAMLI: 104.280
MEVCUT: 89.000 % 18.5 ZAMLI: 105.465
MEVCUT: 90.000 % 18.5 ZAMLI: 106.650
MEVCUT: 91.000 % 18.5 ZAMLI: 107.835
MEVCUT: 92.000 % 18.5 ZAMLI: 109.020
MEVCUT: 93.000 % 18.5 ZAMLI: 110.205
MEVCUT: 94.000 % 18.5 ZAMLI: 111.390
MEVCUT: 95.000 % 18.5 ZAMLI: 112.575
MEVCUT: 96.000 % 18.5 ZAMLI: 113.760
MEVCUT: 97.000 % 18.5 ZAMLI: 114.945
MEVCUT: 98.000 % 18.5 ZAMLI: 116.130
MEVCUT: 99.000 % 18.5 ZAMLI: 117.315
Emekliye yüzde 14.64 enflasyon zammı:Temmuzda en düşük maaşa çifte artış! İşte yeni tablo