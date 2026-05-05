Emekliye yüzde 18.5 zam: Temmuzda 2'li artış kapıda! En düşük maaş için yeni tahmin geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda 4 aylık enflasyona göre yüzde 14.64 zam kesinleşirken, gözler mayıs ve haziran verilerine çevrildi. Ekonomistlerin enflasyon tahminleri de ipuçları verdi. İşte enflasyon tahminlerine göre yeni aylıklar.

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Tarih yaklaştıkça yapılacak artış da şekilleniyor. Bu yıla kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 12.19 artırılarak başlayan, en az 20 bin lira maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni aylıklarının ipuçları birbiri ardına geliyor.

YÜZDE 14.64'LÜK ORAN CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Temmuzda bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, ilk 4 yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye 2 veri kaldı.

İŞTE TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini, mayıs ayı için yüzde 1.82, haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.5 olarak gerçekleşecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.5 zam bekleniyor.

TABAN AYLIĞA YANSIRSA…

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten bu yana emeklilere her ay ek ödeme dahil en az 20 bin lira ödeme yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer 6 aylık enflasyon artışı yansıtılır ve bu oran da yüzde 18.5 olursa 23 bin 700 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 20.000
% 18.5 ZAMLI: 23.700

MEVCUT: 21.000
% 18.5 ZAMLI: 24.885

MEVCUT: 22.000
% 18.5 ZAMLI: 26.070

MEVCUT: 23.000
% 18.5 ZAMLI: 27.255

MEVCUT: 24.000
% 18.5 ZAMLI: 28.440

MEVCUT: 25.000
% 18.5 ZAMLI: 29.625

MEVCUT: 26.000
% 18.5 ZAMLI: 30.810

MEVCUT: 27.000
% 18.5 ZAMLI: 31.995

MEVCUT: 28.000
% 18.5 ZAMLI: 33.180

MEVCUT: 29.000
% 18.5 ZAMLI: 34.365

MEVCUT: 30.000
% 18.5 ZAMLI: 35.550

MEVCUT: 31.000
% 18.5 ZAMLI: 36.735

MEVCUT: 32.000
% 18.5 ZAMLI: 37.920

MEVCUT: 33.000
% 18.5 ZAMLI: 39.105

MEVCUT: 34.000
% 18.5 ZAMLI: 40.290

MEVCUT: 35.000
% 18.5 ZAMLI: 41.475

MEVCUT: 36.000
% 18.5 ZAMLI: 42.660

MEVCUT: 37.000
% 18.5 ZAMLI: 43.845

MEVCUT: 38.000
% 18.5 ZAMLI: 45.030

MEVCUT: 39.000
% 18.5 ZAMLI: 46.215

MEVCUT: 40.000
% 18.5 ZAMLI: 47.400

MEVCUT: 41.000
% 18.5 ZAMLI: 48.585

MEVCUT: 42.000
% 18.5 ZAMLI: 49.770

MEVCUT: 43.000
% 18.5 ZAMLI: 50.955

MEVCUT: 44.000
% 18.5 ZAMLI: 52.140

MEVCUT: 45.000
% 18.5 ZAMLI: 53.325

MEVCUT: 46.000
% 18.5 ZAMLI: 54.510

MEVCUT: 47.000
% 18.5 ZAMLI: 55.695

MEVCUT: 48.000
% 18.5 ZAMLI: 56.880

MEVCUT: 49.000
% 18.5 ZAMLI: 58.065

MEVCUT: 50.000
% 18.5 ZAMLI: 59.250

MEVCUT: 51.000
% 18.5 ZAMLI: 60.435

MEVCUT: 52.000
% 18.5 ZAMLI: 61.620

MEVCUT: 53.000
% 18.5 ZAMLI: 62.805

MEVCUT: 54.000
% 18.5 ZAMLI: 63.990

MEVCUT: 55.000
% 18.5 ZAMLI: 65.175

MEVCUT: 56.000
% 18.5 ZAMLI: 66.360

MEVCUT: 57.000
% 18.5 ZAMLI: 67.545

MEVCUT: 58.000
% 18.5 ZAMLI: 68.730

MEVCUT: 59.000
% 18.5 ZAMLI: 69.915

MEVCUT: 60.000
% 18.5 ZAMLI: 71.100

MEVCUT: 62.000
% 18.5 ZAMLI: 73.470

MEVCUT: 63.000
% 18.5 ZAMLI: 74.655

MEVCUT: 64.000
% 18.5 ZAMLI: 75.840

MEVCUT: 65.000
% 18.5 ZAMLI: 77.025

MEVCUT: 66.000
% 18.5 ZAMLI: 78.210

MEVCUT: 67.000
% 18.5 ZAMLI: 79.395

MEVCUT: 68.000
% 18.5 ZAMLI: 80.580

MEVCUT: 69.000
% 18.5 ZAMLI: 81.765

MEVCUT: 70.000
% 18.5 ZAMLI: 82.950

MEVCUT: 71.000
% 18.5 ZAMLI: 84.135

MEVCUT: 72.000
% 18.5 ZAMLI: 85.320

MEVCUT: 73.000
% 18.5 ZAMLI: 86.505

MEVCUT: 74.000
% 18.5 ZAMLI: 87.690

MEVCUT: 75.000
% 18.5 ZAMLI: 88.875

MEVCUT: 76.000
% 18.5 ZAMLI: 90.060

MEVCUT: 77.000
% 18.5 ZAMLI: 91.245

MEVCUT: 78.000
% 18.5 ZAMLI: 92.430

MEVCUT: 79.000
% 18.5 ZAMLI: 93.615

MEVCUT: 80.000
% 18.5 ZAMLI: 94.800

MEVCUT: 81.000
% 18.5 ZAMLI: 95.985

MEVCUT: 82.000
% 18.5 ZAMLI: 97.170

MEVCUT: 83.000
% 18.5 ZAMLI: 98.355

MEVCUT: 84.000
% 18.5 ZAMLI: 99.540

MEVCUT: 85.000
% 18.5 ZAMLI: 100.725

MEVCUT: 86.000
% 18.5 ZAMLI: 101.910

MEVCUT: 87.000
% 18.5 ZAMLI: 103.095

MEVCUT: 88.000
% 18.5 ZAMLI: 104.280

MEVCUT: 89.000
% 18.5 ZAMLI: 105.465

MEVCUT: 90.000
% 18.5 ZAMLI: 106.650

MEVCUT: 91.000
% 18.5 ZAMLI: 107.835

MEVCUT: 92.000
% 18.5 ZAMLI: 109.020

MEVCUT: 93.000
% 18.5 ZAMLI: 110.205

MEVCUT: 94.000
% 18.5 ZAMLI: 111.390

MEVCUT: 95.000
% 18.5 ZAMLI: 112.575

MEVCUT: 96.000
% 18.5 ZAMLI: 113.760

MEVCUT: 97.000
% 18.5 ZAMLI: 114.945

MEVCUT: 98.000
% 18.5 ZAMLI: 116.130

MEVCUT: 99.000
% 18.5 ZAMLI: 117.315