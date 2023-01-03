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Memura ve emekliye zam+refah payı! Gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.91-17, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 17-18 seviyesinde bekleniyor. Ayrıca refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gündemde...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:59
Memura ve emekliye zam+refah payı! gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oluyor.

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Memura ve emekliye zam+refah payı! gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.

Memura ve emekliye zam+refah payı! gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

TAHMİNLER NE DİYOR?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu.

Memura ve emekliye zam+refah payı! gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor.

Memura ve emekliye zam+refah payı! gözler enflasyon verisine çevrildi! Kimlerin geliri, ne kadar yükselecek?

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

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