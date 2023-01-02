KAYMAKAM MAAŞLARI 2023 ZAMLI TABLO! Ocak en düşük ve en yüksek kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni maaşlar...
2023 zamlı kaymakam maaşları araştırılmaya başlandı. TÜİK'in 3 Ocak 2023 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileriyle memur ve emekli zamlı maaşları netleşecek. Bu noktada en yüksek ve en düşük kaymakam maaşı ne kadar, kaç lira olacak sorusu sıkça sorgulanır oldu. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş 2023 yılında yüzde kaç zam alacağını ve yeni maaşların ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. İşte zamlı güncel yeni en düşük ve en yüksek memur emekli maaş tablosu...
2023'te kim ne kadar maaş alacak merak edilirken gözler TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Memur ve emeklilerin Ocak zammına yönelik yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 66.80'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.27 artış göründü. İşte kim, ne kadar alacak sorusunun yanıtı...
OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.
REFAH PAYI DA GÜNDEMDE
Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.
BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE
Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.