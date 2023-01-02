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Haberler Ekonomi YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayından sonra, avukat, genel müdür maaşları Ocak ayında da artacak. TÜİK 3 Ocak 2023 tarihinde geçtiğimiz Aralık ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle bir süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Peki Zamlı avukat ve genel müdür maaşları ne kadar olacak? Emekli avukat, genel müdür maaşları kaç TL olacak? İşte 2023 OCAK ZAMMIYLA tablo halinde yeni maaşlar...

02.01.2023 22:36 - Son Güncelleme: 02.01.2023 22:36
YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

Memur ve emekli maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Aralık ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Böylelikle milyonların zamlı maaşları da netleşecek. Peki OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo yeni zamlı maaşlar hakkında detaylar...

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YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

OCAK 2023 ZAMLI AVUKAT, GENEL MÜDÜR, ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2023 zam oranı için gözler enflasyon verilerinde! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 saat 10.00'da duyuracak. Zamlı maaşlar belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir. öte yandan memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?

TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.

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