YENİ MAAŞ TABLOSU! OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak?
Temmuz ayından sonra, avukat, genel müdür maaşları Ocak ayında da artacak. TÜİK 3 Ocak 2023 tarihinde geçtiğimiz Aralık ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle bir süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Peki Zamlı avukat ve genel müdür maaşları ne kadar olacak? Emekli avukat, genel müdür maaşları kaç TL olacak? İşte 2023 OCAK ZAMMIYLA tablo halinde yeni maaşlar...
Memur ve emekli maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Aralık ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Böylelikle milyonların zamlı maaşları da netleşecek. Peki OCAK 2023 ZAMLI avukat maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammıyla genel müdür, şube müdürü ne kadar maaş alacak? İşte tablo tablo yeni zamlı maaşlar hakkında detaylar...
OCAK 2023 ZAMLI AVUKAT, GENEL MÜDÜR, ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
2023 zam oranı için gözler enflasyon verilerinde! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 saat 10.00'da duyuracak. Zamlı maaşlar belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir. öte yandan memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.