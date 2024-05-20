Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz'da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?

Temmuz'da kamu çalışanlarının zammı enflasyon farkı ile büyüyecek. Memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 9.1'lik farkla yüzde 20'ye, kamu işçilerinin de yüzde 14.05'lik farkla yüzde 25.46'ya ulaşması bekleniyor...
Temmuz'da milyonların maaşı artacak. Memurların, memur emeklilerinin ve kamu işçilerinin yüzde 10 olarak belirlenen zam oranı, enflasyon farkıyla büyüyecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i, kamu işçilerine ise yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek. 4 ayda yüzde 18.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.23 fark oluşurken, zam oranı da bununla yüzde 13.56'ya ulaştı. Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin de 4 aylık enflasyon farkı yüzde 7.93 oldu, zam oranı da böylece şu anda yüzde 18.72'yi buldu.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Hem memurların hem kamu işçilerinin kesin zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. Ancak verilere ilişkin ipucu da bulunuyor.