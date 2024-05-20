Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz'da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?

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Memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i, kamu işçilerine ise yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek. 4 ayda yüzde 18.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 3.23 fark oluşurken, zam oranı da bununla yüzde 13.56'ya ulaştı. Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin de 4 aylık enflasyon farkı yüzde 7.93 oldu, zam oranı da böylece şu anda yüzde 18.72'yi buldu.