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Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı

Geçen haftayı rekorla tamamlayan BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 42.5 yükselerek dünyada en çok yükselen piyasalar arasında yer aldı. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı da 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:02
Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı 1

Borsa İstanbul'da hem endeks hem de yatırımcı sayısı rekora imza attı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 4.16 artışla 10.643,58 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.

Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı 2

Endeks yılbaşından bu yana yüzde 42.48 artarken, dünyada en çok yükselen piyasalar arasında yerini aldı. Hem borsanın pozitif performansı hem de yeni halka arzlar yatırımcı girişini de hızlandırdı.

Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı 3

5 AYDA YENİ ZİRVE GELDİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısındaki artış geçen hafta devam etti. Yatırımcı sayısı, 17 Mayıs tarihi itibarıyla bir önceki haftaya göre 53 bin 396 kişi arttı.

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