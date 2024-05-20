Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı

1 Borsa İstanbul'da hem endeks hem de yatırımcı sayısı rekora imza attı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 4.16 artışla 10.643,58 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.

2 Endeks yılbaşından bu yana yüzde 42.48 artarken, dünyada en çok yükselen piyasalar arasında yerini aldı. Hem borsanın pozitif performansı hem de yeni halka arzlar yatırımcı girişini de hızlandırdı.