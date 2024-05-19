Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL... BİM'de 20-24 MAYIS İNDİRİMİ başladı

BİM marketlerinde her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 21 Mayıs Salı ve 24 Mayıs Cuma günlerinde raflarda yerini alacak olan ürünlerle ilgili detaylar nihayet belli oldu. Salı ve Cuma günleri geleneksel olarak indirim ve kampanyalarla dolu olan BİM marketlerinde, bu hafta özellikle teknoloji ve mevsime uygun ürünler dikkat çekiyor. İşte bu haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyat listesi...