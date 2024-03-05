Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci artışını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Fark için enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
YÜZDE 15'İ AŞARSA FARK VAR
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 çıkmıştı. Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak açıklandı. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 oldu. Kesin oran için geriye 4 enflasyon verisi kaldı.
MAYIS FORMÜLÜ
Merkez Bankası yıllık enflasyonun Mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağı, ardından düşüşe geçeceği öngörüsünde bulunmuştu. Mayıs'ta yıllık enflasyon yüzde 73 çıkarsa, ilk 5 aylık TÜFE yüzde 21.01 seviyesinde gerçekleşecek. 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.24 enflasyon farkıyla yüzde 15.77 zam oluşacak. 5 aylık orana Haziran enflasyonu eklenerek zam oranı belli olacak.