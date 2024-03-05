1

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci artışını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Fark için enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.