EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

Ocak'ta maaşları artan, bayram ikramiyelerini de zamlı olarak almaya hazırlanan emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi. 2 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.54 artış oluşurken, enflasyon tahminleri Temmuz zammının ipuçlarını vermeye başladı. İşte detayları...
Emekliler bu yıla yeni gelirlerle başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltildi. Böylece tüm emekliler eşit zam aldı. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
Yapılan bu artışları ikramiyede yapılan artış takip etti. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı.
6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI
Emekliler bir zammı da Temmuz ayında alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 aylık enflasyon yansıtılacak. İlk veri olan Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 çıkmıştı. Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 olurken, zam oranları için geriye 4 enflasyon verisi kaldı.