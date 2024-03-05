EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

1 Emekliler bu yıla yeni gelirlerle başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltildi. Böylece tüm emekliler eşit zam aldı. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

2 Yapılan bu artışları ikramiyede yapılan artış takip etti. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı.