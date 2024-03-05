Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğu sürece istihdamda tutmak adına yapılan bu düzenlemenin, emeklilik sistemimizde önemli bir iyileştirme olduğunu vurguladı. Peki, BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen esnaf grubu için büyük bir müjde olarak nitelendiriliyor.
Düzenlemenin Esnaf Üzerindeki Etkisi
Bu düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 1 milyon esnaf doğrudan olumlu etkilenecek.