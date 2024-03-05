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BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor?

Türkiye'de küçük esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik şartlarında yapılan düzenlemeler, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren ve uzun süredir beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen 7200 prim günü düzenlemesi, esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşların erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:59 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:59
BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis’ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor? 1

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşları mümkün olduğu sürece istihdamda tutmak adına yapılan bu düzenlemenin, emeklilik sistemimizde önemli bir iyileştirme olduğunu vurguladı. Peki, BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte detaylar

BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis’ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor? 2

Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen esnaf grubu için büyük bir müjde olarak nitelendiriliyor.

BAĞKUR 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika? Bağkur prim indirimi yasalaştı mı, Meclis’ten geçti mi? 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor? 3

Düzenlemenin Esnaf Üzerindeki Etkisi
Bu düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 1 milyon esnaf doğrudan olumlu etkilenecek.

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