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MEMURA 'FARK'LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek?

Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için anketlerden 4 farklı oran çıktı. Enflasyon tahminleri artışın yüzde 10-15 aralığında olabileceğini, en düşük memur maaşının 45 bin lirayı aşabileceğini ortaya koydu...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 07:07 Güncelleme 03 Eylül 2024, 07:07
MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek? 1

Memurlar ve emekliler yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek? 2

MERKEZ NE DİYOR?
Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olursa ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.

MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek? 3

Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise 6 aylık TÜFE yüzde 13.84'ü bulacak. Memurların Ocak zammı ilk tahmine göre enflasyon farkıyla 6.62'ye, ikincisine göre yüzde 9.70'e ulaşacak. Ayrıca ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.

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