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EMEKLİYE %5.78 ZAMLI MAAŞ! Yeni oran açıklandı! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı için geri sayıma başladı. Zam oranını belirleyecek ikinci kritik veri için gözler bugün açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklilik beklenen veri sonrası güncel maaş tablosuna kilitlenmiş durumda. Ocak zammı için 4 yeni tahmin de açıklandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak? Zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte yeni oranlar ışığunda yapılan son hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:30 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:31
EMEKLİYE %5.78 ZAMLI MAAŞ! Yeni oran açıklandı! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılında yapılan zamların ardından şimdi de 2025 yılı ocak ayına odaklandı. Yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekleyen emekliler, TÜİK tarafından açıklanan verileri takip ediyor.

EMEKLİYE %5.78 ZAMLI MAAŞ! Yeni oran açıklandı! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 2

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

EMEKLİYE %5.78 ZAMLI MAAŞ! Yeni oran açıklandı! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 3

2 AYLIK ORAN BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ağustos verisi belli oldu. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 2 aylık bölümü yüzde 5.78 olarak gerçekleşti.

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