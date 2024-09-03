EMEKLİYE %5.78 ZAMLI MAAŞ! Yeni oran açıklandı! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılında yapılan zamların ardından şimdi de 2025 yılı ocak ayına odaklandı. Yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekleyen emekliler, TÜİK tarafından açıklanan verileri takip ediyor.

2 Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.