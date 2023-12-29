MEMURA ENFLASYON FARKI | Anketten zam oranı yüzde 49.63 çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Meslek meslek zamlı memur maaşı!

1 Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı 3 Ocak'ta belli olacak.

2 Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.