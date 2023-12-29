MEMURA ENFLASYON FARKI | Anketten zam oranı yüzde 49.63 çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Meslek meslek zamlı memur maaşı!

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzde 15'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte tüm detayları...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı 3 Ocak'ta belli olacak.
Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Bu verinin belli olacağı 3 Ocak heyecanla beklenirken, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.