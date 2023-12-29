EMEKLİLERİN ZAMMI İÇİN YENİ ORAN ÇIKTI | Enflasyon beklenti anketi emekli aylıklarını değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar oldu?

1 Asgari ücret belirlendi, gözler memurların ve emeklilerin zamlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.

2 5 AYLIK TÜFE YÜZDE 33.66

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisinin belli olması kaldı.