EMEKLİLERİN ZAMMI İÇİN YENİ ORAN ÇIKTI | Enflasyon beklenti anketi emekli aylıklarını değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı gün sayarken, AA Finans'ın Beklenti Anketi'yle enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. Peki emekli aylıkları Ocak'ta ne kadar zamlanacak? İşte detayları...
Asgari ücret belirlendi, gözler memurların ve emeklilerin zamlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.
5 AYLIK TÜFE YÜZDE 33.66
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisinin belli olması kaldı.
YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?
Zam oranı merakla beklenirken; AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak gerçekleşti.
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.92 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 37.92 olacak.