TARIM KREDİ markette yılbaşı kıyağı o ürün 29,90 TL'ye düştü! Kısıtlı süre kaldı! Günlük ped 29,90, sıvı sabun 18,90, yumuşatıcı 49,90...

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, müşterilerine avantajlı indirimler sunmaya devam ederken, özellikle bu hafta yılbaşına özel indirimleriyle dikkat çekti. Her ay envai çeşit üründe indirim uygulayan zincir market yeni yıl gelirken vatandaşlara 2023'ün son indirimlerini sergiledi. Bu haftaki ürünler arasında hem gıda hem temizlik hem de bakım ürünleri yer alıyor. İşte 31 Aralık tarihine kadar geçerli o ürünler.