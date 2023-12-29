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TARIM KREDİ markette yılbaşı kıyağı o ürün 29,90 TL'ye düştü! Kısıtlı süre kaldı! Günlük ped 29,90, sıvı sabun 18,90, yumuşatıcı 49,90...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde yeni yıla özel indirimler yapıldı. 2023 yılının sonuna yaklaşırken yılbaşı temalı aktüel ürünler kataloğunda toplam 62 ürün yer alıyor. 2024 yılına az bir süre kala Aralık ayının son indirimlerini duyuran zincir marketleri indirimlerin 31 Aralık günü sona ereceğini açıkladı. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Molped günlük ped 29,90'a, sıvı savun 18,90'a, yumuşatıcı 49,90'a düştü. İşte aktüel ürünler tam liste.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 14:50 Güncelleme 29 Aralık 2023, 14:53
TARIM KREDİ markette yılbaşı kıyağı o ürün 29,90 TL’ye düştü! Kısıtlı süre kaldı! Günlük ped 29,90, sıvı sabun 18,90, yumuşatıcı 49,90... 1

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, müşterilerine avantajlı indirimler sunmaya devam ederken, özellikle bu hafta yılbaşına özel indirimleriyle dikkat çekti. Her ay envai çeşit üründe indirim uygulayan zincir market yeni yıl gelirken vatandaşlara 2023'ün son indirimlerini sergiledi. Bu haftaki ürünler arasında hem gıda hem temizlik hem de bakım ürünleri yer alıyor. İşte 31 Aralık tarihine kadar geçerli o ürünler.

TARIM KREDİ markette yılbaşı kıyağı o ürün 29,90 TL’ye düştü! Kısıtlı süre kaldı! Günlük ped 29,90, sıvı sabun 18,90, yumuşatıcı 49,90... 2

TARIM KREDİ 29-30-31 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Kuzuoğlu dilim somon fleto: 134,90 TL

TARIM KREDİ markette yılbaşı kıyağı o ürün 29,90 TL’ye düştü! Kısıtlı süre kaldı! Günlük ped 29,90, sıvı sabun 18,90, yumuşatıcı 49,90... 3

Üçlü priz: 129,90 TL

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