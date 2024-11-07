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MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı 4 aylık enflasyona göre yüzde 7.99'a ulaşırken, anketler yüzde 10.86-12.19 aralığında artışa işaret ediyor. Buna göre en düşük maaş memurlarda 43 bin, emeklilerinde 19 bin lirayı aşacak.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:06
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı şekillenmeye başladı. 2025'in ilk ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak memurlara ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 fark çıktı.

MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?

Bu farkla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık verileriyle enflasyon farkı, dolayısıyla zam oranı daha da yükselecek. Artış merakla beklenirken, ekonomistlerle yapılan anketler ipucunu veriyor.

MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 43.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; 6 aylık TÜFE yüzde 15.04 olarak gerçekleşecek.

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