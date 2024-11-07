MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı şekillenmeye başladı. 2025'in ilk ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark alacak memurlara ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 fark çıktı.

Bu farkla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık verileriyle enflasyon farkı, dolayısıyla zam oranı daha da yükselecek. Artış merakla beklenirken, ekonomistlerle yapılan anketler ipucunu veriyor.