6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

6 Kasım Bitcoin ve Ethereum Fiyatları
ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Adaylardan Donald Trump'ın galip gelmesiyle Bitcoin ve diğer altcoin'lerde gözle görülür bir artış gözlemlendi. ABD seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına olumlu etkisi sürerken, yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere diğer popüler kripto paraların güncel fiyatlarını merak ediyor.
Donald Trump, kripto para yanlısı politikaları desteklemesiyle biliniyor. Seçimlerde galip gelmesinin ardından kripto para piyasalarında önemli bir yükseliş görüldü. Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 47. başkanı olarak seçilen Trump'ın, kripto paraların serbestleşmesi ve düzenlemelerin esnetilmesi yönündeki düşünceleri, Bitcoin başta olmak üzere birçok altcoin'in fiyatını olumlu etkiledi.