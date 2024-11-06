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6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından kripto para piyasalarında rekor seviyelerde hareketlilik yaşanıyor. Donald Trump'ın seçim zaferi, kripto paralar üzerindeki olumlu etkisiyle dikkat çekiyor. Trump'ın kripto para yanlısı duruşu, Bitcoin ve Ethereum gibi popüler dijital varlıkların fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 20:48
6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

ABD seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kripto para piyasaları yeni bir yükseliş dalgasıyla karşılaştı. Donald Trump'ın kazandığı seçimlerin ardından, Bitcoin fiyatı 75 bin dolar seviyesini geçerek yatırımcıları heyecanlandırdı. Kripto para piyasalarında Trump'ın kripto dostu politikalarına yönelik beklentiler fiyatlara yansırken, Ethereum ve diğer altcoin'ler de değer kazandı.

6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

6 Kasım Bitcoin ve Ethereum Fiyatları

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Adaylardan Donald Trump'ın galip gelmesiyle Bitcoin ve diğer altcoin'lerde gözle görülür bir artış gözlemlendi. ABD seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına olumlu etkisi sürerken, yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere diğer popüler kripto paraların güncel fiyatlarını merak ediyor.

6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

ABD Seçimleri ve Kripto Para Piyasası Üzerindeki Etkisi

Donald Trump, kripto para yanlısı politikaları desteklemesiyle biliniyor. Seçimlerde galip gelmesinin ardından kripto para piyasalarında önemli bir yükseliş görüldü. Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 47. başkanı olarak seçilen Trump'ın, kripto paraların serbestleşmesi ve düzenlemelerin esnetilmesi yönündeki düşünceleri, Bitcoin başta olmak üzere birçok altcoin'in fiyatını olumlu etkiledi.

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