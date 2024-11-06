6 Kasım Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Trump sonrası Bitcoin arşa çıktı

ABD seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kripto para piyasaları yeni bir yükseliş dalgasıyla karşılaştı. Donald Trump'ın kazandığı seçimlerin ardından, Bitcoin fiyatı 75 bin dolar seviyesini geçerek yatırımcıları heyecanlandırdı. Kripto para piyasalarında Trump'ın kripto dostu politikalarına yönelik beklentiler fiyatlara yansırken, Ethereum ve diğer altcoin'ler de değer kazandı.

6 Kasım Bitcoin ve Ethereum Fiyatları

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Adaylardan Donald Trump'ın galip gelmesiyle Bitcoin ve diğer altcoin'lerde gözle görülür bir artış gözlemlendi. ABD seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına olumlu etkisi sürerken, yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere diğer popüler kripto paraların güncel fiyatlarını merak ediyor.