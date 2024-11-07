EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4’lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL’lik hesaplama!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi için açıklanan enflasyon verisi yüzde 12,06 olarak kaydedildi. Emeklilerin Ocak zammı için kalan kasım ve aralık ayı verileri merakla beklenirken ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre emekli zammının %15'i aşabileceği öngörülüyor.