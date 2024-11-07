EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4’lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL’lik hesaplama!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi için açıklanan enflasyon verisi yüzde 12,06 olarak kaydedildi. Emeklilerin Ocak zammı için kalan kasım ve aralık ayı verileri merakla beklenirken ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre emekli zammının %15'i aşabileceği öngörülüyor.
Ekonomistlerden Ocak Zammı İçin Farklı Tahminler
Emeklilerin Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranına dair ipuçları, çeşitli anket sonuçlarıyla şekillenmeye başladı. Farklı kurumların ekonomistlerle yaptığı anketlerde, yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden hesaplanan emekli zam oranları şöyle özetleniyor:
REUTERS Anketi: Yüzde 15,04 Zam Beklentisi
Reuters tarafından yapılan ankette, ekonomistler 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 43,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında uygulanacak 6 aylık TÜFE bazında zam oranı yüzde 15,04 seviyesinde olacak.