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EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4'lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL'lik hesaplama!

Milyonlarca emeklinin gözleri Ocak ayında açıklanacak zam oranına çevrilmiş durumda. 2025 yılı Ocak zammı için şimdiden büyük bir merak oluşurken açıklanan dört aylık TÜFE verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %12 seviyesine ulaşmış durumda. Anketler ise kalan iki ayın enflasyon verileriyle bu oranın %15 ila %16,4 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Peki, SSK, Bağ-Kur'luların maaşlarına refah payı eklenecek mi? İşte en güncel maaş tablosu ve tahminler haberimizde...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 06:30 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 06:30
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4’lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL’lik hesaplama!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi için açıklanan enflasyon verisi yüzde 12,06 olarak kaydedildi. Emeklilerin Ocak zammı için kalan kasım ve aralık ayı verileri merakla beklenirken ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre emekli zammının %15'i aşabileceği öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4’lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL’lik hesaplama!

Ekonomistlerden Ocak Zammı İçin Farklı Tahminler

Emeklilerin Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranına dair ipuçları, çeşitli anket sonuçlarıyla şekillenmeye başladı. Farklı kurumların ekonomistlerle yaptığı anketlerde, yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden hesaplanan emekli zam oranları şöyle özetleniyor:

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 YENİ TAHMİN! %16,4’lük orana refah payı eklenecek mi? SSK Bağ-Kur taban maaşına 14.552 TL’lik hesaplama!

REUTERS Anketi: Yüzde 15,04 Zam Beklentisi

Reuters tarafından yapılan ankette, ekonomistler 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 43,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında uygulanacak 6 aylık TÜFE bazında zam oranı yüzde 15,04 seviyesinde olacak.

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