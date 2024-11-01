Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Şu ana kadar üç aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, gözler 4 Kasım günü açıklanacak Ekim ayı enflasyonuna çevrildi. Ancak ekonomistlerle yapılan anketler, milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor. İşte anketlere göre zam oranları...