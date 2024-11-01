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Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?

Hem emeklilerin hem memurların gözü Ocak zammında. Bunun için 4 Kasım tarihinde açıklanacak enflasyon verileri merakla beklenirken, ekonomistlerle yapılan anketler de ipuçlarını veriyor. İşte 2025'in ilk artışına ilişkin detaylar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:03
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?

Şu ana kadar üç aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, gözler 4 Kasım günü açıklanacak Ekim ayı enflasyonuna çevrildi. Ancak ekonomistlerle yapılan anketler, milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor. İşte anketlere göre zam oranları...

Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?

EN AZ 43 BİN TL MAAŞ
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.39 olarak tahmin edildi. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini de yüzde 44.11 olarak yer aldı.

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