235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

TOKİ, uygun fiyatlı konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için TOKİ konutları önemli bir alternatif oluşturuyor. Eğer siz de ev sahibi olmak istiyorsanız, TOKİ'nin düzenli olarak duyurduğu projeleri takip edebilirsiniz.