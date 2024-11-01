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235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

TOKİ, uygun fiyatlı konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda yükselen konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak bir lüks haline gelirken, TOKİ bu konuda önemli bir çözüm sunuyor. Peki, TOKİ nasıl bu kadar uygun fiyatlarla konut satabiliyor? Gelin, TOKİ'nin konut projelerinin neden bu kadar cazip olduğunu ve size özel bir örnek üzerinden inceleyelim.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:28
235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

TOKİ, uygun fiyatlı konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için TOKİ konutları önemli bir alternatif oluşturuyor. Eğer siz de ev sahibi olmak istiyorsanız, TOKİ'nin düzenli olarak duyurduğu projeleri takip edebilirsiniz.

235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

Denizli Pamukkale'de TOKİ Konut Projesi Örneği

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde inşa edilen 326 adet konut projesi, TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlarına güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu projede 3+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade seçenekleriyle satışa sunuluyor.

235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

Projedeki bazı dairelerin fiyatları ve ödeme planları şu şekilde:

Daire No Kat Oda Sayısı Metrekare Fiyat (TL) Peşinat (TL) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL)
1 Zemin 3+1 105,42 2.351.040 235.104 180 11.755
5 1. Kat 3+1 105,42 2.649.600 264.960 180 13.248
10 2. Kat 3+1 105,42 2.808.960 280.896 180 14.044
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