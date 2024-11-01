235.104 TL peşinat! 120 ay taksitle ayda 11.755 TL’ye TOKİ’den 3+1 ev!

TOKİ, uygun fiyatlı konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için TOKİ konutları önemli bir alternatif oluşturuyor. Eğer siz de ev sahibi olmak istiyorsanız, TOKİ'nin düzenli olarak duyurduğu projeleri takip edebilirsiniz.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde inşa edilen 326 adet konut projesi, TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlarına güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu projede 3+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade seçenekleriyle satışa sunuluyor.