BİM 1 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: Çerezlik seti, derin kase, banyo seti, XXL hurç, 3’lü tava seti aktüel kataloğu

1 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla birlikte yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta, teknoloji ve kişisel bakım alanında birçok ürün öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM KATALOĞU 1 KASIM CUMA 2024
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL
Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL
Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL