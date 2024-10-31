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BİM 1 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: Çerezlik seti, derin kase, banyo seti, XXL hurç, 3'lü tava seti aktüel kataloğu

Bim, 1 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. Bu hafta, Sütlü Türk Kahvesi Makinesi gibi teknolojik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak. Katalogda yer alan Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL, Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL ve Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL gibi dikkat çekici ürünler, bu hafta Bim mağazalarında satışa sunulacak. Katalog, çarşamba ve cuma günleri geçerli olacak.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:43 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 19:43
BİM 1 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: Çerezlik seti, derin kase, banyo seti, XXL hurç, 3’lü tava seti aktüel kataloğu

1 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla birlikte yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta, teknoloji ve kişisel bakım alanında birçok ürün öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: Çerezlik seti, derin kase, banyo seti, XXL hurç, 3’lü tava seti aktüel kataloğu

BİM KATALOĞU 1 KASIM CUMA 2024

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

BİM 1 KASIM CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER: Çerezlik seti, derin kase, banyo seti, XXL hurç, 3’lü tava seti aktüel kataloğu

Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

Mutfak Tartısı 219 TL

Şarjlı Su Pompası 139 TL

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