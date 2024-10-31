HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?

2024'ün geride kalan bölümünde 300 bini aşkın kişi emekli olurken, bu sayının yıl sonuna kadar daha da artması bekleniyor.

Emeklilik için gün sayanlar, eksik süreleri bulunup borçlanma ya da ihya imkanı bulunanlar "Ne zaman harekete geçmeliyim?" diye soruyor. İşte merak edilen soruların yanıtları?

Mevcut sisteme göre emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Bu yıl emekli olmak 2025'e göre ne kadar avantaj sağlayacak?

Çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısına bakılıyor. 3 ayrı dönem olarak uygulanan farklı aylık bağlama oranlarına göre hesap yapılıyor. Önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları da dikkate alınıyor.