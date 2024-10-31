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HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?

Bu yıl bitmeden emekli olanlar 2025'e göre maaş açısından avantajlı olurken, primini tamamlamak için borçlanma ya da ihya planlayanların da elini çabuk tutması gerekiyor...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:05
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?

2024'ün geride kalan bölümünde 300 bini aşkın kişi emekli olurken, bu sayının yıl sonuna kadar daha da artması bekleniyor.

HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?

Emeklilik için gün sayanlar, eksik süreleri bulunup borçlanma ya da ihya imkanı bulunanlar "Ne zaman harekete geçmeliyim?" diye soruyor. İşte merak edilen soruların yanıtları?

HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?

Mevcut sisteme göre emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Bu yıl emekli olmak 2025'e göre ne kadar avantaj sağlayacak?
Çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısına bakılıyor. 3 ayrı dönem olarak uygulanan farklı aylık bağlama oranlarına göre hesap yapılıyor. Önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları da dikkate alınıyor.

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