MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ! 1 Mayıs 2023’te gözler Başkan Erdoğan’da! SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma...

Milyonlarca memura ve emekliye ek zam sinyali gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve memur emeklilerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın müjdeyi Memur-Sen Genel Kurulu'nda vereceği belirtiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ve emekliye ek zam gelecek mi? Ek zamla birlikte maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilenler!