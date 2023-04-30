MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ! 1 Mayıs 2023'te gözler Başkan Erdoğan'da! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma...
Emeklii memur ve milyonlarca kişinin maaş artışıyla ilgili gözler Temmuz ayına çevrildi. Kamu çalışanları da toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranları maaş artışları konusunda belirleyici olacak. Tüm bunların dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Artış için ise 3 formül üzerinde duruluyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ek zam müjdesi verilecek mi? Emekli ve memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
30.04.2023 10:11 - Son Güncelleme: 30.04.2023 10:11
Milyonlarca memura ve emekliye ek zam sinyali gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve memur emeklilerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın müjdeyi Memur-Sen Genel Kurulu'nda vereceği belirtiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ve emekliye ek zam gelecek mi? Ek zamla birlikte maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilenler!