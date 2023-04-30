SGK, Bağkur'luya 7.500 TL kapısı! 2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! 1800, 3600, 5000 günle KADEMELİ EMEKLİLİK şartları...

2000 sonrası sigorta girişi olanlar emeklik hakkında detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeler sonrası kademeli emeklilik şartları hakkında araştırmalar hızlandı. Buna göre emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre düşecek ve esnaf emekliliğinde prim gün sayısı azalacak. 2000 sonrası işe girenler için yeni emeklilik sisteminin de uygulamaya alınması bekleniyor. İşte kademeli emeklilik şartları ve yeni düzenlemeler...