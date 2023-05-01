700 bin kamu işçisi için nihai karar: %40-45 EK ZAM + 12.500 TL maaş + %15 Refah payı kıskaçta! Tarih belli oldu!

700 bini aşkın kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlendi. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için süreç devam ediyor.