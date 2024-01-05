Memura-emekliye ek ödeme: Bu ay neler değişiyor? Kim, ne kadar alacak?

Toplu sözleşme kazanımları yürürlüğe girerken, yüzde 49.25'lik Ocak zammı memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak. Bunlar arasında aile yardımı, ikramiye, emekli doktorların ilave ödemesi olacak.
Milyonlarca memur ve emekli için yılın ilk zammı ortaya çıktı. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.25 olurken, bu artış hem maaşlarda hem de ek ödemelerde etkisini gösteriyor.
ENGELLİYSE % 50 FAZLA
Artan ödemelerden başında memurların aile yardımı geliyor. Çalışmayan eş için her ay ödenen aile yardımı bin 158 lira 77 kuruştan bin 729 lira 46 kuruşa çıktı.
Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 254,90 liradan 380,44 liraya, 6 yaş üstü için 127,45 liradan 190,22 liraya yükseldi. Aile yardımının en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesi uygulaması da devam edecek. Bu kapsamda engelli çocuk için yaşına göre 285,33-570,66 lira ödeme yapılacak.