Memura-emekliye ek ödeme: Bu ay neler değişiyor? Kim, ne kadar alacak?

1 Milyonlarca memur ve emekli için yılın ilk zammı ortaya çıktı. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.25 olurken, bu artış hem maaşlarda hem de ek ödemelerde etkisini gösteriyor.

2 ENGELLİYSE % 50 FAZLA

Artan ödemelerden başında memurların aile yardımı geliyor. Çalışmayan eş için her ay ödenen aile yardımı bin 158 lira 77 kuruştan bin 729 lira 46 kuruşa çıktı.