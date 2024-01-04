Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57

Yeni asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin Ocak ayı zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.25 olarak gerçekleşti.
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yeni yılın ilk kazançları belli oldu. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında enflasyon zammı alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile maaşlarına yüzde 15 artış ve Temmuz- Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verileriyle bu ay maaşlara yansıtılacak zam oranları ortaya çıktı.