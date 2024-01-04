Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yeni yılın ilk kazançları belli oldu. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında enflasyon zammı alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile maaşlarına yüzde 15 artış ve Temmuz- Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi.