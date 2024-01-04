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Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57

Yeni asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin Ocak ayı zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.25 olarak gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 07:02 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:02
Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57 1

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yeni yılın ilk kazançları belli oldu. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında enflasyon zammı alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile maaşlarına yüzde 15 artış ve Temmuz- Aralık 2023 enflasyonunun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi.

Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verileriyle bu ay maaşlara yansıtılacak zam oranları ortaya çıktı.

Milyonlara yeni maaş! Memura yüzde 49.25 I SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 37.57 3

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 14.741 TL
Enflasyon Aralık ayında yüzde 2.93, 2023 yılında yüzde 64.77 oldu. Böylece 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

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