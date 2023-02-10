Memura emekliye %6,65 EK ZAM + İntibak + T. Sözleşme! SSK, Bağkur, EYT 6.500 TL ,4C Memura 12.550 TL MAAŞ! Fark %57,68! 5.500, 6.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memurlar Ocak'ta zamlı maaşlarını aldı. Şimdi gözler 2. zamlara çevrildi. Son açıklanan Ocak enflasyonu ile Temmuz ayı zamlı maaşlar için yeni ipuçları geldi. Memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını araştırıyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken yatacağı duyuruldu. Peki, emekli ve memura ek zam gelecek mi? Temmuz ayında kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
Emekli ve memurlar için yapılacak Temmuz zammı şimdiden merak ediliyor. Ocak 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Peki, Temmuz zammı ile emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.
SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.
SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.
BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.
Ocak ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için Temmuz ayı hesaplamaları da başladı.TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hesabına göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.