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Haberler Ekonomi DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Son dakika depremzedelere 1 yıl kira desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel duyurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremde mağdur olanlara kira desteği verilecek. Peki kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kira yardımı kimlere yapılacak, şartları neler? Kira yardımı nasıl alınır, başvuru nereden nasıl yapılır? İşte Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

10.02.2023 15:35 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:46
DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan illerimizden Adıyaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzeleri ilgilendiren peş peşe açıklamalarda bulundu. Buna göre kendi istekleriyle başka illere giden vatandaşların kira bedellerine destek verilecek. Peki DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

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DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

10 ilde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ve Hatay' ıziyaret ederek durum tespitlerini yaptık. Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te de durum tespitlerie yaparak depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Depremlerde 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523'e ulaştı. 76 binden fazla kişi tahliye edildi.

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