Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan illerimizden Adıyaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzeleri ilgilendiren peş peşe açıklamalarda bulundu. Buna göre kendi istekleriyle başka illere giden vatandaşların kira bedellerine destek verilecek. Peki DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!