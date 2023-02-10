DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!
Son dakika depremzedelere 1 yıl kira desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel duyurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremde mağdur olanlara kira desteği verilecek. Peki kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kira yardımı kimlere yapılacak, şartları neler? Kira yardımı nasıl alınır, başvuru nereden nasıl yapılır? İşte Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!
10.02.2023 15:35 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:46
Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan illerimizden Adıyaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzeleri ilgilendiren peş peşe açıklamalarda bulundu. Buna göre kendi istekleriyle başka illere giden vatandaşların kira bedellerine destek verilecek. Peki DEPREMZEDELERE KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL? Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kira desteği ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!