2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 10 yıl sigortayla...

EYT yasası için geri sayım sürüyor. Yasadan yararlanamayanlar erken emeklilik şartları hakkında aramalara başladı. Erken emeklilik yüz binlerce kişinin istekleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı durumlarda 1800 gün primle erken emeklilik imkanları bulunuyor. Peki, kimler bu şartlardan yararlanabilir? İşte detaylar...