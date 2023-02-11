Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 10 yıl sigortayla...

2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! EYT'siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 10 yıl sigortayla...

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da bizlere sunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanamayanlar bazı durumlarda erken emekli olabiliyor. İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
11.02.2023 15:53 - Son Güncelleme: 11.02.2023 15:53
EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...

EYT yasası için geri sayım sürüyor. Yasadan yararlanamayanlar erken emeklilik şartları hakkında aramalara başladı. Erken emeklilik yüz binlerce kişinin istekleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı durumlarda 1800 gün primle erken emeklilik imkanları bulunuyor. Peki, kimler bu şartlardan yararlanabilir? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...

EYT dışında erken emekliliği sağlayan önemli imkanlar bulunuyor. Örneğin 1999'dan önce işe başlayanlar için belli şartlarda 3600 günle emeklilik hakkı var. Bu, halk arasında 'erken emeklilik' olarak biliniyor.

EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...

Ancak ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor.

EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...

YÜZDE 60 RAPOR ŞARTI

3600 günden daha az primle emekliliğe ise 'malulen (sağlık sebebiyle) emeklilik' deniyor.

EYT’siz 4 yıl sigorta başlangıcını geri çekecek! 2000-2002-2005-2007-2008 giriş+ 44-45-46-47 yaşındakilere EYT olmadan erken emeklilik! 10 yıl sigortayla...

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu.

SON DAKİKA