Memura emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak ilavesi! SSK, Bağkur’luya 6.500 TL, Memura 12.625 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Ocak enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte geriye 5 veri kaldı ve gözler konuyla ilgili yeni hesaplamalara çevrildi. Peki Temmuz'da Bağ- Kur ve SSK, memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...