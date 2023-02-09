AFAD PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI! AFAD personel alımı şartları neler? Kariyer kapısı AFAD: afad.gov.tr iş başvurusu! İL İL kontenjanlar...
AFAD PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI! AFAD personel alımı başvuruları uzatıldı. AFAD en az lise mezunu memur ve işçi alımı yapacağını açıklamasının ardından başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yeni bir açıklama yayımlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı sınavlarının ertelendiğini ve başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu. İşte tüm detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı başvuru detayları araştırılıyor. 2023 yılında AFAD bünyesinde çalışmak isteyenler başvurular hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Peki AFAD personel alımı başvuru ne zaman? AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı, il il kontenjanlar ve branş dağılımı: Kariyer kapısı AFAD: afad.gov.tr iş başvurusu...
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle;
''6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle personel alımına yönelik aşağıda belirtilen giriş (sözlü) sınavları Başkanlığımızca belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Belirlenecek sınav tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.''
20-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen "AFAD Denetçi Yardımcısı Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı"
27 Şubat-03 Mart 2023 tarihlerinde yapılması ilan edilen "AFAD Uzman Yardımcısı Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı"